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Рада приняла закон, возобновляющий работу ВККС
15:34 29.06.2021 |
Верховная Рада приняла закон, позволяющий возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. За соответствующий законопроект № 3711-д "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы о восстановлении работы ВККС" в целом проголосовали 293 народных депутата.
Согласно закону ВККС состоит из шестнадцати членов, восемь из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов.
Членов ВККС на четыре года назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса.
Конкурсная комиссия проводит конкурс на занятие должности члена ВККС в два этапа: отбор кандидатов по результатам рассмотрения представленных ими документов, результатов специальной проверки, соответствующей информации из открытых источников и проведение собеседования с отобранными кандидатами и определение перечня кандидатов для рекомендации Высшему совету правосудия.
Членов конкурсной комиссии назначает Высший совет правосудия. Субъектами формирования конкурсной комиссии являются Советы судей, прокуроров, адвокатов и Национальная академия правовых наук в лице президиума. В состав этой комиссии входят: три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные советом судей; по одному - от советов прокуроров, адвокатов и Нацакадемии правовых наук. На запрос конкурсной комиссии для обеспечения ее деятельности, могут быть привлечены дополнительные эксперты, специалисты международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних пяти лет за счет собственных средств предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращении и противодействия коррупции.
В то же время народный депутат Сергей Власенко (фракция "Батькивщина") во время обсуждения поправок к законопроекту не раз подчеркивал, что законопроект является "сомнительным с точки зрения Конституции".
"Этот закон не принесет никакого улучшения в судебную систему", считает Власенко.
Как ранее сказал агентству "Интерфакс-Украина" глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, в законопроекте учтены все рекомендации Венецианской комиссии.
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