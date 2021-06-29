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Зеленский подписал закон, закрепляющий автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весовых норм
08:17 29.06.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".
Как сообщает Офис президента Украины, документ законодательно закрепит возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров. Также закон расширяет полномочия "Укртрансбезпекы" в части осуществления габаритно-весового контроля, в частности предоставляет ему право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих габаритно-весовые нормы.
"Кроме того, документ устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно усиливает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада поддержала закон, законодательно закрепляющий возможность автоматической фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов в случае превышения весовых или габаритных ограничений.
Закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе зафиксированных в автоматическом режиме.
Кроме того, за перевозку пассажиров и грузов по Украине без необходимых документов предусмотрен штраф в 17 тыс. грн. Для международных перевозок - 34 тыс. грн.
За превышение весово-габаритных нормативов от 5% до более 30% предусмотрен штраф в размере от 8500 грн до 51000 грн.
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