Зеленский подписал закон, закрепляющий автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весовых норм

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".

Как сообщает Офис президента Украины, документ законодательно закрепит возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров. Также закон расширяет полномочия "Укртрансбезпекы" в части осуществления габаритно-весового контроля, в частности предоставляет ему право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих габаритно-весовые нормы.

"Кроме того, документ устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно усиливает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада поддержала закон, законодательно закрепляющий возможность автоматической фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов в случае превышения весовых или габаритных ограничений.

Закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе зафиксированных в автоматическом режиме.

Кроме того, за перевозку пассажиров и грузов по Украине без необходимых документов предусмотрен штраф в 17 тыс. грн. Для международных перевозок - 34 тыс. грн.

За превышение весово-габаритных нормативов от 5% до более 30% предусмотрен штраф в размере от 8500 грн до 51000 грн.

