Зеленский подписал закон о продаже земли на электронных торгах Зеленский подписал закон о продаже земли на электронных торгах

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы".

Согласно информации на странице соответствующего законопроекта №2195 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 24 июня.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 мая приняла в целом законопроект №2195 о внесении изменений в Земельный кодекс и закон "Об аренде земли" относительно продажи на электронных аукционах земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них.

Согласно документу, земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором торгов и оператором электронной площадки.

Закон предусматривает введение обязательной продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы. При этом публикация всех документов, касающихся торгов и земельных участков, будет в общедоступной и открытой электронной торговой системе.

В отличие от положений действующего законодательства, земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором и оператором электронной площадки. Все детали организации земельных торгов, а именно: размер, порядок уплаты и возврата вознаграждения оператору электронной площадки - будут определены в установленном порядке Кабинетом министров.

Одним из важных нововведений этого проекта является изменение размера регистрационного и гарантийного взносов. Так, размер гарантийного взноса не может составлять менее 30% стартовой цены продажи земельного участка или стартового размера годовой платы за пользование земельным участком.