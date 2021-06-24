В Раде зарегистрированы еще два законопроекта по развитию индустриальных парков

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты с изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы, содержащие фискальные стимулы для индустриальных парков, соавторами стали 29 народных депутатов разных фракций.

Согласно информации аппарата заместителя главы комитета ВР по экономическому развитию Дмитрия Кисилевского, эти инициативы получили регистрационные номера 5688 и 5689.

При этом уточняется, что законопроекты предусматривают возможность для участников индустриальных парков получить освобождение от уплаты ввозной пошлины на оборудование, импортного НДС на оборудование и от налога на прибыль на 10 лет. Также предлагается предоставить местных властям право устанавливать льготы по местным налогам для индустриальных парков и их резидентов.

К получателям стимулов будут установлены требования с целью избежать злоупотреблений при использовании особого налогового режима. Так, участником индустриального парка сможет быть отдельное юрлицо с видами деятельности, относящихся к перерабатывающей промышленности и научно-технической деятельности. Ввезенное в льготном режиме оборудование должно в течение 5 лет работать исключительно в пределах индустриального парка - без права сдачи в аренду, лизинг или передачу в пользование третьим лицам.

Для получения стимула по налогу на прибыль участник индустриального парка должен находиться там не менее 10 лет, не должен начислять и выплачивать дивиденды.

Вместе с уже рассматриваемым в парламенте законопроектом 4416-1 два новых законопроекта составляют пакет инициатив, призванных запустить механизм индустриальных парков в Украине.

По словам одного из авторов законопроектов Кисилевского, предлагаемый набор налоговых и таможенных стимулов для резидентов индустриальных парков позволит Украине конкурировать за инвестиции с соседними странами.

"Без налоговых, таможенных и финансовых стимулов индустриальные парки нигде не работают. Есть понятный набор инструментов, испробованный многими странами, в том числе нашими соседями. Поэтому не надо изобретать велосипед. Надо просто следовать тому, что они сами делали, чтобы стать успешными", - подчеркнул замглавы комитета ВР по экономразвитию.

В качестве примера он привел Венгрию, где в 210 индустриальных парках создается около 30% национального ВВП.

При этом в Венгрии при заходе в индустриальный парк инвесторам предлагают налоговую скидку до 80% на 5 лет (при условии инвестиций более EUR350 тыс.), а также 50% скидки на оплату социальных взносов и государственные субсидии в размере EUR1300 за каждое рабочее место.

Кисилевский отметил, что предоставление индустриальным паркам различных стимулов выгодно для государства - поскольку каждый $1 государственных вложений в парк позволяет привлечь $5-6 инвестиций. Кроме того, один гектар площади индустриального парка создает по экспертным оценкам около 50 рабочих мест.

Индустриальный парк - это участок земли промышленного назначения, куда подведены инженерные сети и дороги, могут быть готовые промышленные корпуса. Инвестору достаточно установить оборудование на начать работать. В международной практике на территории индустриальных парков действуют специальные налоговые режимы, инвесторам предоставляются ряд компенсаций. Индустриальные парки являются распространенным инструментом промышленного развития, направленного на преодоление сырьевой структуры экономики.

Как сообщалось, закон "Об индустриальных парках" принят Верховной Радой в 2012 году. В числе стимулов - целевое финансирование на безвозвратной основе и предоставление беспроцентных кредитов для обустройства ИП, а также освобождение участников парка от паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта.

В свою очередь в пояснительной записке к законопроектам №5688 и 5689 отмечается, что такая незначительная поддержка не может быть сравнима с практиками стран мира о стимулировании промышленного развития через ИП, а объемы господдержки остаются незначительными. Так, по данным Минэкономики, в 2016-2019гг из Горсфонда регионального развития было профинансировано только четыре проекта, связанных с ИП, на 7,2 млн грн.

Принятый ВР в первом чтении законопроект о перезапуске индустриальных парков №4416-1 предусматривает, в частности, для резидентов ИП компенсацию доли инвестиций от 15% до 70% капитальных расходов в первые три года в зависимости от объема экспорта компании, компенсацию от 30% до 70% процентных платежей по кредиту в зависимости от объема экспорта, а также 50%-ю компенсацию стоимости подключения к электросетям.

В свою очередь законопроекты №3724 и №3725 предлагают, в частности, освободить резидентов ИП от уплаты налога на прибыль в течение пяти лет и, при условии наличия экспорта, в течение последующих пяти лет установить уплату 50% этого налога, освободить от ввозной пошлины на иностранное оборудование и комплектующие и другие стимулы.

