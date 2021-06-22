Финансовые новости
- |
- 22.06.21
- |
- 11:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Венгерский министр хочет, чтобы Украина разрешила госуправление на языках меньшинств
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает необходимым предоставить представителям венгерского меньшинства право использовать свой язык во всех сферах, включая государственное управление.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга, об этом он дважды сказал во время дебатов в ПАСЕ.
Венгерский министр, который в ближайшие полгода будет выполнять функцию главы Совета Европы, во вступительном слове подчеркнул, что для Венгрии вопрос прав меньшинств остается ключевым, и подчеркнул, что в государствах-членах СЕ "должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и государственном управлении".
В этой части выступления он не стал упоминать ни одно государство.
Однако впоследствии, отвечая на вопрос из зала от своего однопартийца, венгерского депутата Барны Зигмонда, Сийярто уточнил, что его претензии относятся к положению венгров в Украине, и выразил уверенность, что речь идет о "восстановлении такого права" для венгров.
"Конечно, мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины парламент принял решения против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления... Сейчас мы просим Украину вернуться к ситуации, которая была. Мы не просим о дополнительных права, мы просим вернуть то, что уже было, то, что венгерское меньшинство уже имело", - заявил венгерский министр.
Он не стал уточнять, что имеет в виду под вопросом "государственного управления языках меньшинств"; очевидно, речь идет о так называемом "закон Кивалова-Колесниченко".
Петер Сийярто подчеркнул, что Украина может возобновить действие законодательства различными путями. "Не наш вопрос говорить, что конкретно должно быть сделано, но мы просим проконсультироваться с представителями меньшинств и действовать так, как они просят. Меньшинства должны подтвердить, что получили обратно то, что у них когда-то было", - пояснил свою позицию венгерский министр.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Наш «Коралл» сможет сбивать тактические баллистические ракеты
|Православный шпионаж. Какие новые задачи Кремля будет выполнять на Донбассе УПЦ МП
|Доллар на межбанке 18 июня дорожал на покупках иностранцев
|Новые санкции против Фукса и Фирташа. Что это значит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинская Corum Group подписала контракт на поставку шахтного оборудования в Турцию
|Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей
|Стоимость золота символически снижается 22 июня
|Цены на нефть продолжают расти 22 июня, Brent выше $75 за баррель впервые за 2 года
|Венгерский министр хочет, чтобы Украина разрешила госуправление на языках меньшинств
|Кабмин разрешил потратить в обход тендеров 5,3 миллиарда под видом подготовки к Дню Независимости
Это интересно
|Сотрудник online-центра за 8 месяцев похитил 1,1 млрд данных клиентов Alibaba
|Китайская орбитальная станция приняла первых космонавтов
|Google грозит больше антимонопольных разбирательств
|Lincoln анонсировал первый электромобиль и полный отказ от традиционных моторов
|В Австралии создали революционные компактные очки ночного видения без сложной электроники
|Nissan решил судьбу Skyline
|Тиму Куку не понравилась инициатива Евросоюза, которая может заставить Apple открыть iPhone для сторонних приложений