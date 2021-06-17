Рада приняла за основу закон о paperless

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об особенностях предоставления электронных публичных услуг.

Принятие соответствующего законопроекта №5495 в первом чтении поддержали 263 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Документ определяет понятие электронных публичных услуг, автоматического режима и особенности механизма их предоставления и направлен на преодоление законодательных препятствий в их предоставлении.

Так, в случае если закон для получения публичной услуги требует представления документов и/или информации, содержащейся в национальных электронных информационных ресурсах, такие документы и информация не подаются, а вместо этого указываются сведения, необходимые для предоставления публичной услуги.

"Основная цель paperless - госорганы в Украине не смогут требовать бумажные документы, справки и удостоверения, если эта информация есть в государственных реестрах. Впоследствии больше не придется ходить за справками, стоять в очередях и делать ксерокопии", - комментируют принятие законопроекта в Министерстве цифровой трансформации Украины в сообщении на сайте.

В министерстве также отмечают, что вскоре всю необходимую информацию о гражданах, которая будет нужна государству, можно будет сгенерировать на портале или в приложении "Дия".

"Благодаря закону Paperless мы ускоряем цифровизацию Украины и превращение страны в цифровое государство, которое прежде всего заботится об интересах людей", - отметил вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, слова которого приводит пресс-служба ведомства.