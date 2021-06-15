Рада разблокировала подписание закона о защите обличителей в коррупции с предложениями Зеленского

Верховная Рада рассмотрела и отклонила проект постановления об отмене своего решения от 1 июня 2021 года о принятии в целом законопроекта №3450 с предложениями президента к законопроекту "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей".

Как сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", парламент на заседании во вторник отклонил проект постановления об отмене голосования за закон о защите обличителей в коррупции с предложениями главы государства, зарегистрированный внефракционным народным депутатом Александром Дубинским.

Как сообщалось, согласно новой редакции законопроекта, ст. 53 об обеспечении условий для сообщения информации о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений предусматривает, что государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица публичного права обязаны обеспечить функционирование внутренних каналов сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Согласно этой же статье, органы прокуратуры, Национальная полиция, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Госбюро расследований (ГБР) и Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) обязаны обеспечить функционирование внутренних регулярных каналов сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Законопроект предусматривает, что передача сообщений, в том числе анонимных, через внутренние каналы сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях осуществляется через открытый для круглосуточного доступа единый портал сообщений обличителей и специальной телефонной линии.

Информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, полученная через регулярные каналы сообщений такой информации, вносится в единый портал сообщений обличителей уполномоченными на это лицами соответствующих субъектов.

При использовании лицами каких-либо других способов осуществления сообщений о возможных фактах коррупционных правонарушений (отправлении сообщений, в том числе анонимных, в бумажной или электронной форме или во время личного приема, через специальную телефонную линию и др) им гарантируется соблюдение условий конфиденциальности и анонимности. Такая информация вносится в единый портал сообщений обличителей.

Согласно законопроекту, единым порталом сообщений обличителей является информационно-телекоммуникационная система, которая имеет комплексную систему защиты информации и обеспечивает обмен данными с обличителем при помощи сети Интернет, сбор, хранение, использование, защиту, учет, поиск обобщений обличителей, а также другой информации, в том числе о статусе обличителей, состоянии и результатах рассмотрения сообщений обличителей.