Верховная Рада намерена усовершенствовать процедуру отбора и подготовки прокуроров.

Принятие соответствующего законопроекта 5158 в первом чтении поддержали 276 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Этот законопроект направлен на внедрение эффективного механизма отбора прокуроров в Украине, повышение доступности и престижности профессии прокурора, привлечения к ней наиболее подготовленных и добродетельных кадров, а следовательно и на повышение в целом позитивного восприятия института прокуратуры в обществе.

Законопроект предлагает внести изменения в законы "О прокуратуре" и "О предотвращении коррупции".

Одним из основных положений законопроекта является предложение исключить требования к кандидатам на должность прокурора о наличии двухлетнего стажа работы в области права.

Документ также предусматривает предоставление возможности получения непосредственно в прокуратуре необходимого стажа работы в отрасли права как условия для назначения на должность прокурора окружной прокуратуры.

В результате введения института стажировки, как предлагают авторы законопроекта, станет возможным получение кандидатом не только стажа работы в области права, а и специализированного опыта практической деятельности, необходимого для работы прокурором.

Принятие законопроекта также позволит снизить нагрузку на других прокуроров окружной прокуратуры в связи с выполнением полномочий в несложных уголовных производствах прокурорами-стажерами.