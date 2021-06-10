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Кабмин поддержал законопроект о защите авторских прав
08:14 10.06.2021 |
Кабинет Министров поддержал законопроект "Об авторском праве и смежных правах", который предусматривает комплексное урегулирование отношений, связанных с приобретением, охраной и защитой авторского права.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"9 июня на очередном заседании правительства принят законопроект "Об авторском праве и смежных правах", который предусматривает комплексное урегулирование отношений, связанных с приобретением, охраной и защитой авторского права. Документ направлен на адаптацию законодательства Украины в сфере авторского права и смежных прав к стандартам Европейского Союза", - говорится в сообщении.
В частности, документом предусмотрено упрощение для правообладателей процедуры изъятия нелегального контента на веб-сайтах в Интернете и распространение этой процедуры на все объекты авторского права и смежных прав.
Работодатели и заказчики автоматически будут приобретать права на компьютерные программы и базы данных, созданные как служебные произведения или в рамках выполнения договоров заказа.
Законопроектом предусматривается также расширение случаев свободного использования объектов авторского права и смежных прав в интересах общества, получение права на порядок заключения лицензионных договоров на основе публичного предложения и усиление защиты неоригинальных баз данных, объектов, созданных с помощью искусственного интеллекта, традиционных выражений культуры.
Принятие законопроекта обеспечит приведение договорных отношений законодательства Украины к стандартам ЕС, реализацию взаимодействия организаций коллективного управления с правообладателями и пользователями и усиление ответственности за нарушения в сфере авторского права и смежных прав.
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