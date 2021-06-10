Кабмин поддержал законопроект о защите авторских прав

Кабинет Министров поддержал законопроект "Об авторском праве и смежных правах", который предусматривает комплексное урегулирование отношений, связанных с приобретением, охраной и защитой авторского права.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"9 июня на очередном заседании правительства принят законопроект "Об авторском праве и смежных правах", который предусматривает комплексное урегулирование отношений, связанных с приобретением, охраной и защитой авторского права. Документ направлен на адаптацию законодательства Украины в сфере авторского права и смежных прав к стандартам Европейского Союза", - говорится в сообщении.

В частности, документом предусмотрено упрощение для правообладателей процедуры изъятия нелегального контента на веб-сайтах в Интернете и распространение этой процедуры на все объекты авторского права и смежных прав.

Работодатели и заказчики автоматически будут приобретать права на компьютерные программы и базы данных, созданные как служебные произведения или в рамках выполнения договоров заказа.

Законопроектом предусматривается также расширение случаев свободного использования объектов авторского права и смежных прав в интересах общества, получение права на порядок заключения лицензионных договоров на основе публичного предложения и усиление защиты неоригинальных баз данных, объектов, созданных с помощью искусственного интеллекта, традиционных выражений культуры.

Принятие законопроекта обеспечит приведение договорных отношений законодательства Украины к стандартам ЕС, реализацию взаимодействия организаций коллективного управления с правообладателями и пользователями и усиление ответственности за нарушения в сфере авторского права и смежных прав.