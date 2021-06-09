Минфин утвердил требования к форме раскрытия структуры собственности юрлиц

Министерство финансов утвердило требования к составлению формы о структуре собственности юридических лиц, которая с целью установления конечного бенефициарного владельца должна в обязательном порядке предоставляться государственному регистратору.

Как сообщает пресс-служба Минфина, соответствующий приказ №163 от 19 марта "Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности" зарегистрирован Минюстом 8 июня под №768/36390 и вступает в силу через месяц со дня официального опубликования.

Согласно утвержденному положению, структура собственности подается в произвольной форме и является схематичным изображением, на котором отображаются все лица, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом самостоятельно или совместно с другими лицами.

При этом в структуре собственности нужно указать размер участия каждого из владельцев, а также указать лиц, которые независимо от формального владения имеют возможность значительного влияния на руководство или деятельность юридического лица.

Кроме того, необходимо указывать описание и характер решающего влияния конечного бенефициарного владельца на деятельность юридического лица.

В случае, если сведения о конечном бенефициарном владельце юридического лица четко не отслеживаются по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, в схематическом изображении необходимо также добавить официальные документы, подтверждающие возможность осуществлять такое решающее влияние.

Образцы составления схематического изображения структуры собственности обнародованы на официальном веб-сайте Минфина.

Положение разработано в соответствии с законами "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" и "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

