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Минфин утвердил требования к форме раскрытия структуры собственности юрлиц
15:56 09.06.2021 |
Министерство финансов утвердило требования к составлению формы о структуре собственности юридических лиц, которая с целью установления конечного бенефициарного владельца должна в обязательном порядке предоставляться государственному регистратору.
Как сообщает пресс-служба Минфина, соответствующий приказ №163 от 19 марта "Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности" зарегистрирован Минюстом 8 июня под №768/36390 и вступает в силу через месяц со дня официального опубликования.
Согласно утвержденному положению, структура собственности подается в произвольной форме и является схематичным изображением, на котором отображаются все лица, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом самостоятельно или совместно с другими лицами.
При этом в структуре собственности нужно указать размер участия каждого из владельцев, а также указать лиц, которые независимо от формального владения имеют возможность значительного влияния на руководство или деятельность юридического лица.
Кроме того, необходимо указывать описание и характер решающего влияния конечного бенефициарного владельца на деятельность юридического лица.
В случае, если сведения о конечном бенефициарном владельце юридического лица четко не отслеживаются по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, в схематическом изображении необходимо также добавить официальные документы, подтверждающие возможность осуществлять такое решающее влияние.
Образцы составления схематического изображения структуры собственности обнародованы на официальном веб-сайте Минфина.
Положение разработано в соответствии с законами "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" и "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
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