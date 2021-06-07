В Украине могут запретить перенос рабочих дней из-за праздников

Ирина Костенко / Depo.ua

В четверг, 3 июня, в Верховную Раду был внесен проект постановления о принятии за основу законопроекта №4597 о согласовании отечественного законодательства с законодательством стран-членов Европейского Союза в вопросе переноса рабочих дней.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на соответствующий документ № 4597/П.

Отметим, что законопроект № 4597 предлагает внести изменения в статью 67 Кодекса законов о труде в части согласования отечественного законодательства с законодательством стран-членов Европейского Союза в вопросе переноса рабочих дней.

Он предусматривает запрет в Украине перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных Кодексом.

Авторы документа отмечают, что перенос выходных - советская традиция, и в таких странах, как Беларусь, Польша, Словакия, Чехия, Литва, Франция, Германия, Дания, Нидерланды, США и других странах, такой практики нет.

Согласно пояснительной записке, чрезмерное количество переносов рабочих дней

* негативно влияет на производительность труда;

* минимизирует возможности работы с инвесторами;

* формирует негативную репутацию бизнес-потенциала Украины в мире.

Еще одним аргументом авторы приводят бюрократию, связанную с приказами, которые необходимо готовить каждый раз, когда праздничный день выпадает на выходной.

"Кроме того, перенос рабочих дней приводит к шестидневной рабочей неделе, иногда - дважды в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника. В то же время перенос рабочих дней иногда приводит к четырем нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню", - считают нардепы.

Интересно, что авторами законопроекта выступила группа депутатов от партии "Слуга народа", в числе которых - глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Именно она и выступила инициатором проекта постановления.

Напомним, ранее стало известно, что в Раде все-таки надеются отменить перевод часов.

Справка: Сейчас в Украине действует норма о переносе рабочих дней. Так, если праздничный день приходится на выходной, он автоматически переносится на следующий рабочий, который становится выходным. Так у граждан есть возможность дольше провести время с родными и близкими.