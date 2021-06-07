Финансовые новости
- |
- 07.06.21
- |
- 16:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине могут запретить перенос рабочих дней из-за праздников
08:20 07.06.2021 |
В четверг, 3 июня, в Верховную Раду был внесен проект постановления о принятии за основу законопроекта №4597 о согласовании отечественного законодательства с законодательством стран-членов Европейского Союза в вопросе переноса рабочих дней.
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на соответствующий документ № 4597/П.
Отметим, что законопроект № 4597 предлагает внести изменения в статью 67 Кодекса законов о труде в части согласования отечественного законодательства с законодательством стран-членов Европейского Союза в вопросе переноса рабочих дней.
Он предусматривает запрет в Украине перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных Кодексом.
Авторы документа отмечают, что перенос выходных - советская традиция, и в таких странах, как Беларусь, Польша, Словакия, Чехия, Литва, Франция, Германия, Дания, Нидерланды, США и других странах, такой практики нет.
Согласно пояснительной записке, чрезмерное количество переносов рабочих дней
* негативно влияет на производительность труда;
* минимизирует возможности работы с инвесторами;
* формирует негативную репутацию бизнес-потенциала Украины в мире.
Еще одним аргументом авторы приводят бюрократию, связанную с приказами, которые необходимо готовить каждый раз, когда праздничный день выпадает на выходной.
"Кроме того, перенос рабочих дней приводит к шестидневной рабочей неделе, иногда - дважды в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника. В то же время перенос рабочих дней иногда приводит к четырем нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню", - считают нардепы.
Интересно, что авторами законопроекта выступила группа депутатов от партии "Слуга народа", в числе которых - глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Именно она и выступила инициатором проекта постановления.
Напомним, ранее стало известно, что в Раде все-таки надеются отменить перевод часов.
Справка: Сейчас в Украине действует норма о переносе рабочих дней. Так, если праздничный день приходится на выходной, он автоматически переносится на следующий рабочий, который становится выходным. Так у граждан есть возможность дольше провести время с родными и близкими.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский намерен вынести закон об олигархах на референдум, если Рада его не поддержит
|Рада подложила сюрприз: Зачем Зеленскому референдум об олигархах
|Закон об олигархах будет вынесен на референдум. И это прекрасно. Очень здравый ход
|Позитив недели. В Украине разрабатывается роботизированный БТР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|К 2050 году синтетическое топливо может вытеснить нефтяное
|Цены на бензин 7 июня возобновили рост
|Международные резервы Украины в мае сократились на 0,6% - НБУ
|Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины превысил 10 млрд гривен
|Цены на нефть 7 июня усиливают коррекционное снижение
|Дискаунтеры 7 июня повысили цены на бензины
Это интересно
|Стив Возняк проиграл суд YouTube о дипфейковом видео
|В Китае создали гигантскую нейтросеть
|Глава NVIDIA заявил, что графика GeForce не появится в смартфонах в ближайшее время — для этого сегмента есть сервис GeForce NOW
|Амстердам тестирует беспилотные электрические лодки для перевозок по каналам
|Новые BMW получат проекторы вместо традиционных зеркал заднего вида. Они будут проецировать информацию на боковые стекла автомобилей
|SpaceX успешно запустила корабль Dragon с грузом для экипажа МКС
|Компания Билла Гейтса построит в США безотходный ядерный реактор