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Рада ужесточила ответственность за перегруженный транспорт
18:39 03.06.2021 |
В Украине усилят ответственность за перегруженный транспорт. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3742.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
Документ законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля.
Закон расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" в части осуществления габаритно-весового контроля. Ведомство получило право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры.
Согласно документу, порядок проведения рейдовых проверок (проверок на дороге) и порядок осуществления габаритно-весового контроля определяет Кабмин.
"Укртрансбезопасность" для выполнения возложенных на нее задач и функций имеет право получать информацию из государственных электронных информационных ресурсов, в том числе из реестра товарно-транспортных накладных.
Пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегрузки закон предусмотрел наказывать такими штрафами:
* до 2% включительно - в размере 1700 грн;
* от 2% до 5% - в размере 5100 грн;
* от 5% до 10% - в размере 8500 грн;
* от 10% до 20% - в размере 17 тысяч грн;
* от 20% до 30% - в размере 34 тысяч грн;
* более 30% - в размере 51 тысячи грн.
Напомним, в первом чтении Рада одобрила этот закон в начале февраля.
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