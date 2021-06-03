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Рада изменила процедуру обжалования условий тендеров
15:57 03.06.2021 |
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" и другие законы о совершенствовании системы функционирования и обжалования публичных закупок".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5309 во втором чтении проголосовало 273 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, документ призван усовершенствовать вопросы обжалования процедур закупки, в том числе, в части субъектов обжалования, согласовать их с положениями закона "Об Антимонопольном комитете", а также уточнить некоторые положения в части обеспечения функционирования электронного каталога, включить лизинг в перечень услуг, на которые распространяется действие закона, уточнения сроков обнародования информации о закупке при проведении упрощенной закупки и тому подобное.
В частности, предполагается введение подачи жалоб на проведение процедур закупок в электронной форме путем заполнения унифицированных форм.
Кроме того, закон предусматривает, что в случае обжалования тендерной документации субъект обжалования обязан предоставлять доказательства наличия нарушенных прав и охраняемых законом интересов с целью ограничить злоупотребления участниками правом на обжалование .
Кроме того, предусматривается повышение прозрачности процесса обжалования, в частности благодаря публичности запросов органа обжалования и ответов на них. Вместе с тем, в случае нарушения субъектом обжалования, заказчиком сроков и порядка предоставления информации, такая информация может быть не учтена органом обжалования при рассмотрении жалобы.
Кроме того, изменениями в закон "О предотвращении коррупции" к числу должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, отнесены уполномоченные по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.
При этом ко второму чтению в закон были внесены поправки, которыми выводятся из-под действия закона "О публичных закупках" закупки товаров, работ и услуг, необходимых для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины, а также Дня Конституции.
Кроме того, перед принятием закона депутаты утвердили предложенные главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией поправки, которым вносятся изменения в закон "О Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, порученными от коррупционных и других преступлений" в части урегулирования управления активами "в особых случаях".
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