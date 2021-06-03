Финансовые новости
- |
- 03.06.21
- |
- 14:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада приняла первый закон для «налоговой амнистии» от Зеленского
13:39 03.06.2021 |
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменения в статью 16 закона "О валюте и валютных операциях" в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5155 во втором чтении проголосовали 255 народных депутатов.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, закон призван урегулировать вопросы в сфере валютного регулирования, связанные с проведением в Украине одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами своих активов.
В частности, законом предусмотрено освободить физлиц, подавших специальную добровольную декларацию, от штрафных санкций за нарушение валютного законодательства или нормативно-правовых актов Национального банка Украины по вопросам валютного регулирования и контроля.
Национальному банку Украины поручено в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.
Как сообщалось, этот закон является одним из пакета документов, призванных урегулировать проведение анонсированной президентом Владимиром Зеленским так называемой "налоговой амнистии".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Решение о признании лица олигархом принимает СНБО - президентский законопроект
ТОП-НОВОСТИ
|Стоимость жилой недвижимости возрастет на десятки процентов – прогноз застройщиков и экспертов
|Сергей Згурец: В оборонке не мы зависим от белорусов, а они — от нас
|Иностранцы вернулись к покупке ОВГЗ и укрепили гривну 2 июня. Нацбанк поддержал доллар
|Цена ребенка. Как «слуги» хотят наказать народ за низкую рождаемость
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада приняла первый закон для «налоговой амнистии» от Зеленского
|Рада намерена внедрить QR-кодирование средств внешней рекламы
|Цены на нефть 3 июня остаются в «зелёной» зоне в ожидании данных о запасах США
|ФАО: мировые цены на продовольствие в мае выросли до рекорда с 2011 года
|Стоимость жилой недвижимости возрастет на десятки процентов – прогноз застройщиков и экспертов
|Рада приняла закон о налоге на Google, Apple и Netflix
Это интересно
|Американские регуляторы утверждают, что высказывания Илона Маска плохо контролируются компанией Tesla
|В кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса подозревают хакеров из России
|Nvidia представила GeForce RTX 3080 Ti за 1200 долларов и GeForce RTX 3070 Ti за 600 долларов
|Daimler и Nokia подписали лицензионное соглашение
|В браузере Mozilla Firefox появился встроенный переводчик
|AMD представила FidelityFX Super Resolution — открытую технологию ИИ-масштабирования изображения
|Архитектура AMD RDNA2 теперь и в ноутбуках. Представлены мобильные 3D-ускорители Radeon RX 6800M, Radeon RX 6700M и Radeon RX 6600M