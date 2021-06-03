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Рада намерена внедрить QR-кодирование средств внешней рекламы
13:35 03.06.2021 |
Верховная Рада приняла законопроект, направленный на усовершенствование законодательного регулирования в сфере внешней рекламы.
Принятие соответствующего законопроекта 5094 поддержали 334 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.
Целью законопроекта является создание благоприятных правовых условий для улучшения благоустройства населенных пунктов и их предпринимательской среды путем комплексного законодательного урегулирования вопросов, связанных с размещением наружной рекламы.
Законопроект предусматривает внесение изменений в девять законов.
Авторы документа предлагают в законе "О рекламе", в частности, предусмотреть создание открытой электронно-информационной базы данных наружной рекламы, внедрить кодирование каждого рекламного средства двухмерным штрих-кодом (QR-код), содержащим сведения о владельце и конструкцию.
Законопроект также предлагает урегулировать порядок размещения рекламы на транспортных средствах, установить единый порядок размещения наружной рекламы, осуществления разрешительных процедур и выдачи или отказа в выдаче разрешений на размещение внешней рекламы.
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