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Рада предлагает ввести спецрежим налогообложения для резидентов Дія City
17:23 02.06.2021 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине", который вводит специальный режим налогообложения для резидентов Дія City.
Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее решение поддержал 281 народный депутат.
Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, документ вводит специальный режим налогообложения ІТ компаний-резидентов Дія City и специальный режим налогообложения отдельных доходов работников и гиг-специалистов, работающих в таких компаниях.
Спецрежим налогообложения резидентов Дія City предусматривает возможность перехода ними на налогообложение на прибыль предприятий в размере 9% и налогообложение ряда операций. В частности, вводится налогообложение: выплат процентов в пользу нерезидентов - связанных лиц или нерезидентов, зарегистрированных в государствах, являющихся «низконалоговыми» юрисдикциями, выплат роялти в суммах превышения лимита и бесплатного предоставления имущества неплательщику налога (кроме отдельных случаев).
Вместе с этим вводится налог на оказание финансовой помощи неплательщику налога, которая не подлежит возврату или связанному физическому лицу - неплательщику налога или связанному лицу - нерезиденту независимо от наличия условия о возвращении или связанному юридическому лицу - неплательщику налога или несвязанному лицу, которая остается невозвращенной в течение 12 календарных месяцев (кроме отдельных случаев). Также в законопроекте предлагают облагать налогом выплаты, производимые в связи с вложением в объекты инвестиций (в том числе приобретением имущества), находящихся за пределами территории Украины, приобретение имущества, работ, услуг у неплательщика налога - нерезидента, и / или передачу имущества, работ, услуг неплательщику налога - нерезиденту (если расчеты или поставки имущества, работ, услуг по соответствующим операциям не осуществляется в 360-дневной или иной срок в соответствии с законодательством).
Специальный режим налогообложения отдельных доходов работников и гиг-специалистов резидентов Дія City предусматривает налогообложение с доходов физических лиц по ставке 5%. Также предлагается ввести уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере: минимального страхового взноса - для работников резидентов Дія Сити; 22% от определенного с учетом положений гиг-контракта размера базы начисления единого взноса, однако не более максимальной и не ниже минимальной величины базы начисления единого взноса, установленной законом - для гиг-специалистов резидента Дія City.
Ожидается, что после принятия соответствующего проекта закона уже в 2021-2022 годах благодаря введению стимулирующих мер будет создано около 80 тыс. новых рабочих мест. А к 2025 году ожидается рост рынка креативной индустрии в 11,8 млрд долларов США (в 2019 году он составлял 6,2 млрд долларов США).
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада на внеочередном заседании 15 апреля приняла в первом чтении законопроект «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», который предусматривает создание специального правового режима для ІТ-отрасли - Дія City.
Минцифры в начале июня 2020 года анонсировало старт проекта Дія City - первой в мире виртуальной бизнес-страны. Цель проекта - создать благоприятные условия для развития инновационного и технологического бизнеса. Планируется, что проект заинтересует украинские и международные IT-компании, инвестиционные фонды, стартапы, образовательные организации.
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