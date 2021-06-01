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Рада отложила пошлину и НДС на ввоз самолетов иностранного производства
18:21 01.06.2021 |
Верховная Рада приняла во втором чтении закон "О внесении изменения в раздел ХХІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно продолжения предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для использования самолетов отечественного производства".
Соответствующий законопроект 5301 во втором чтении поддержали 292 народных депутата, передает корреспондент Укринформа.
Закон продолжает переходный период до 1 января 2025 года. Причина - невозможность обеспечить реализацию принятого в конце 2016 года требования о переходе отечественных авиакомпаний на использование самолетов, произведенных в Украине, уже к началу 2021 года.
Ведь, как констатируют его авторы, "с 2017 года ситуация с обеспечением украинских авиакомпаний самолетами отечественного производства не изменилась. В связи с чем для недопущения крайне негативных последствий для авиакомпаний и возникла необходимость отсрочить до 1 января 2025 года вступление в силу изменений в положения части первой статьи 105 Таможенного кодекса Украины ".
Как сообщалось, 20 декабря 2016 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и Закон Украины "О развитии самолетостроительной промышленности" относительно поддержки самолетостроительной отрасли".
Документом внесены изменения в часть первую статьи 105 Таможенного кодекса, согласно которым с 1 января 2018 года, ввозя на таможенную территорию Украины самолеты массой пустого снаряженного аппарата более 10 т., но не более 30 т. и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест, украинские авиакомпании не могут воспользоваться таможенным режимом временного ввоза с условным полным освобождением от обложения таможенными платежами. То есть, украинские авиакомпании, в отличие от иностранных, которых эти ограничения не касаются, с 1 января 2018-го при ввозе в Украину самолетов по договорам оперативного лизинга, должны были бы платить таможенные платежи и НДС - 20% от стоимости воздушного судна. Таким образом рассчитывали стимулировать закупку и лизинг нашими авиаперевозчиками отечественной авиатехники.
Учитывая финансовое положение украинских авиакомпаний и ограниченные возможности отечественного авиапрома, поставленные законом задачи не были выполнены. Поэтому срок введения налогообложения иностранной авиатехники перенесли сначала до 1 января 2021 года, а теперь планируют - до января 2025-го.
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