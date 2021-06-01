Финансовые новости
- |
- 01.06.21
- |
- 17:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада приняла еще один закон для запуска концессии автомобильных дорог
15:38 01.06.2021 |
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "Об автомобильных дорогах" о согласовании его положений с изменениями, внесенными в законодательства Украины".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3901 во втором чтении проголосовали 319 народных депутатов.
Документом отдельные положения закона "Об автомобильных дорогах", содержащие ссылки на законы Украины "О концессиях", "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог" приводятся в соответствии с законами "О концессии", "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления автомобильными дорогами общего пользования" и "О местных государственных администрациях".
Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который призван урегулировать выплаты за счет средств Дорожного фонда частным компаниям, которым будет передан в концессию ряд автомобильных дорог.
При этом такая оплата будет осуществляться после завершения строительства или реконструкции автодороги и зависеть от его дальнейшего качественного содержания.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий представил шесть участков дорог Украины общей протяженностью 1,5 тыс. км, которые отобраны для потенциальных проектов государственно-частного партнерства путем передачи в концессию.
В частности, среди указанных дорог для передачи в концессию:
* Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18) - текущий и капремонт, ориентировочный объем начальных инвестиций - $370 млн;
* Борисполь-Полтава (М-03) - текущий ремонт, объем начальных инвестиций - $180 млн;
* Херсон-Николаев (М-14) - реконструкция, капитальный и текущий ремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций - $310 млн;
* Киев-Житомир-Ривне (М-06) - капитальный и текущий ремонты, объем начальных инвестиций - $370 млн;
* Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19) - реконструкция, текущий и капремонты, объем начальных инвестиций - $240 млн;
* Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11) - реконструкция, капремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций - $290 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сравнивать с худшим: Правда ли, что украинская экономика выходит из кризиса
|На межбанке 31 мая ощущалась минимальная активность из-за выходного в США, где сегодня был День поминовения
|Левочкин против Колесникова и Мураева. Как ОПЗЖ хочет избавиться от соперников
|«Судимость за один патрон»: Чем закончилась «дело 300 гривен» Стерненко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада внедрила информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования
|Украинцы скептически оценивают экономическую ситуацию в стране – опрос
|Рада поддержала закон о защите обличителей в коррупции с предложениями Зеленского
|Цены на бензин стабильны в начале июня
|ДТЭК Ахметова готов рассматривать продажу собственных ТЭС и угольных шахт
|В мае спрос на новые легковые авто вырос на 43%
Это интересно
|Google признала в суде, что пользователям практически невозможно скрыть данные о местоположении
|Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией
|Илон Маск впервые показал новый космический корабль Starship SN16
|Камеру в салоне Tesla научили следить за водителями
|Испанку посадили в тюрьму на шесть месяцев за использование пиратских копий Windows и Office
|Microsoft обвинила российских хакеров в масштабной атаке на десятки организаций и учреждений
|Bugatti представила три модели умных часов премиум-класса