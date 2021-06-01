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Рада приняла во втором чтении законопроект об ограничении обращения пластиковых пакетов
12:30 01.06.2021 |
В ходе заседания во вторник, 1 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об ограничении обращения пластиковых пакетов в Украине. За их распространение на территории страны можно будет получить штраф до 8 500 гривен.
За законопроект №2051-1 проголосовали 297 нардепов, передает "ДС".
Документ предусматривает запрет:
* сверхлегких пластиковых пакетов;
* легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;
* оксоразлагающихся (оксобиоразгалающихся) пластиковых пакетов.
При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.
Распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1 700 до 3 400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3 400 до 8 500 гривен.
Большинство статей закона заработают через полгода, а наказание за их распространение - через 9 месяцев с момента вступления его в силу.
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