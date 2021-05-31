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ФОПам разрешили заниматься гостиничным бизнесом: Зеленский подписал закон
08:10 31.05.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг. ФОПам разрешили называть небольшие заведения отелями.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Президент подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О туризме" относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг" № 1441-IX, который Верховная рада приняла 29 апреля 2021 года.
"Документ имеет целью создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры в Украине и, как следствие, увеличение популярности внутреннего туризма. Среди прочего закон позволяет физическим лицам - предпринимателям предоставлять гостиничные услуги", - говорится в сообщении.
Также документ дает право не только владельцам, но и пользователям подавать заявление об установлении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории. Речь идет о гостиницах и других объектах, предназначенных для предоставления услуг по размещению людей, заведениях питания, курортных учреждениях и т.п.
Категории гостиницам устанавливает Государственное агентство Украины по туризму и курортам (Гостуризмкурорт Украины) сроком на пять лет. Виды отелей определяет Кабинет министров Украины.
"Закон вступает в силу с 1 января 2023 года и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу", - отмечается в сообщении.
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