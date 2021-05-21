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Рада соберется на пленарное заседание в первую неделю июня
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание Верховной Рады в пятницу, народные депутаты соберутся на следующее пленарное заседание в первую неделю июня.
Согласно календарному плану народные депутаты на следующей неделе (24-28 мая) работают с избирателями, 31 мая состоится заседание согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, а 1-4 июня проведут пленарные заседания.
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