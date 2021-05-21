Финансовые новости
- |
- 21.05.21
- |
- 09:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада поддержала расширение полномочий частных исполнителей
07:58 21.05.2021 |
Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Таможенный кодекс относительно расширения полномочий частных исполнителей на принудительное исполнение постановлений о наложении штрафа за нарушение таможенных правил.
Как передает Укринформ, за соответствующий законопроект №4532 на внеочередном заседании в четверг, 20 мая, проголосовали 273 народных депутата.
"Проект закона разработан во исполнение Украиной условия "5a" приложения І к Меморандуму о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и Кредитному соглашению между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро), ратифицированного Верховной Радой Украины 25 августа 2020 года", - отмечается в объяснительной записке.
Проектом закона предлагается внести изменения в статьи 535, 540 Таможенного кодекса и расширить полномочия частных исполнителей относительно принудительного исполнения ими постановлений по делам об административных правонарушениях. Так, соответствующие изменения позволят частным исполнителям осуществлять принудительное исполнение постановлений о наложении штрафов.
Как сообщалось, частный исполнитель - это субъект независимой профессиональной деятельности, который уполномочен государством на осуществление деятельности по принудительному исполнению решений, определенных законом, способом и в порядке, установленными законом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Список претензий Зеленского: Зачем президент упрекнул США, Германию и Францию
|Война против всех за абсолютную власть: Какую страну строит Зеленский
|ВСК по расследованию всех зрад: Почему властям все равно придется расследовать дело вагнеровцев
|Казначеи уверены, что львиная часть продажи валюты под уплату налогов уже прошла
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть дорожает 21 мая в рамках коррекции
|Золото коррекционно 21 мая дешевеет после недели удорожания
|В Сенат США внесли законопроект о восстановлении санкций по «Северному потоку-2»
|Рада поддержала расширение полномочий частных исполнителей
|Фонду гарантирования могут разрешить подавать иски в интересах кредиторов проблемных банков
|Рада приняла в 1-м чтении законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций
|Рада приняла за основу закон об упрощении присоединений к газовым сетям
Это интересно
|Opel возродила купе Manta в виде электрокара
|Twitter запустит платную подписку внутри сети за $2,99 в месяц
|Самый дорогой Mercedes-Maybach S-Class с мотором V12 оказался менее мощным, чем ожидалось
|Компания Samsung Display представила на выставке SID Display week 2021 сворачиваемые и складные дисплеи OLED
|Мошенники под видом Илона Маска украли более 2 млн долларов в криптовалюте
|Илон Маск: Завод Tesla в Германии заработает в 2021 году
|Hyundai Nexo установил мировой рекорд дальности хода для машин на водороде