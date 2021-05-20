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Рада приняла в 1-м чтении законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций
18:10 20.05.2021 |
Верховная Рада приняла за основу законопроект №5090 о внесении изменений в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций.
За документ проголосовали 275 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании в четверг.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект предусматривает право заключения долгосрочных обязательств в рамках государственно-частного партнерства.
Обязательства могут брать на себя распорядители бюджетных средств, которые являются государственными партнерами в соответствии с договором, заключенным в рамках ГЧП.
Устанавливаются также требования к общему ежегодному объему долгосрочных обязательств в рамках ГЧП (концессии).
Кроме того, отмечается, что средства Государственного дорожного фонда направляются на плату за эксплуатационную готовность автодорог общего пользования государственного значения, построенных в рамках выполнения договора, заключенного в рамках ГЧП.
"Предложенные изменения в Бюджетный кодекс Украины будут давать частным партнерам уверенность в исполнении государством своих обязательств и функционировании механизма государственно-частного партнерства (концессии). В свою очередь, инвестированные средства в реализацию масштабных проектов на условиях ГЧП, в том числе концессии, будут способствовать модернизации существующей и созданию новой инфраструктуры Украины в социальной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной сферах, предоставлению населению качественных услуг", - говорится в пояснительной записке.
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