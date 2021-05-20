Финансовые новости
- |
- 20.05.21
- |
- 16:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада хочет изменить начисление ставки акцизного налога на крафтовое пиво
15:58 20.05.2021 |
Верховная рада планирует изменить схему начисления ставки акцизного налога на крафтовое пиво. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №5118.
"За" проголосовали 284 нардепа.
Документ предлагает изменения в Налоговый кодекс. Планируется изменить схему начисления ставки акцизного налога на пиво для малых производителей пива в соответствии с положениями Директивы 92/83/ЕЕС.
Ставка устанавливается на уровне 1,39 гривны на 1 литр пива.
"Предложенные изменения означают дифференциацию ставок акциза на пиво в соответствии с ежегодным объемом производства соответствующих пивоваренных заводов, к пиву, которое варят малые пивоваренные заводы с объемом производства до 200 000 гектолитров в год и снижение ставок акцизного налога для таких производителей на 50%", - говорится в пояснительной записке.
В финансовом обосновании указано, что принятие закона приведет к уменьшению поступлений в бюджет вследствие уменьшения ставок акцизного налога на пиво для малых производителей в размере 328,3 млн гривен ежегодно.
Однако после принятия документа ожидают увеличения поступлений в бюджеты до 215 млн гривен в виде акцизного сбора, ЕСВ, НДФЛ и военного сбора за счет увеличения количества рабочих мест и увеличения объема производства пива в Украине примерно на 20 млн литров.
Изменения в закон о госрегулировании производства спирта
Народные депутаты также приняли за основу законопроект №5119. Его поддержали 290 парламентариев.
Проект определяет, что "мелкие производители пива" - это субъекты хозяйствования (в том числе иностранные, действующие через свои зарегистрированные постоянные представительства), осуществляющие по полному технологическому циклу производство пива в объеме, не превышающем 200 000 гектолитров в год. Они используют помещения, физически отделенные от территории любой другой пивоварни и не производят пиво на основании договора (лицензии) о праве использования торговой марки или производственного процесса другого производителя.
Для них устанавливается неограниченный срок действия лицензии на производство пива, вин виноградных, вин плодово-ягодных, напитков медовых; отменяется обязательная аттестация производства для производителей пива, вин виноградных, вин плодово-ягодных, напитков медовых каждые пять лет.
Документ отменяет необходимость отдельной лицензии на оптовую торговлю для предприятия, получившего лицензию на производство алкогольных напитков (пива) и производящего до 200 тысяч гектолитров пива в год.
Исключаются нормы о штрафах для субъектов хозяйствования в случае оптовой торговли пивом более 3000 гектолитров пива в год, при наличии лицензии, годовая плата за которую установлена в размере 30000 гривен.
Напомним, цены на алкоголь и сигареты в Украине значительно выросли с апреля 2020 года. Прежде всего это касается пива, водки, столовых вин и сигарет отечественного производителя.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Казначеи уверены, что львиная часть продажи валюты под уплату налогов уже прошла
|«Минск» вместо «Нормандии». Как Путин испортил Зеленскому праздничную пресс-конференцию
|Сам себя похитил? Чем опасно дело Чауса для Зеленского
|Виталий Бала: Обыск в доме, где живет Кличко, дал ему козырь в противостоянии с Банковой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада хочет изменить начисление ставки акцизного налога на крафтовое пиво
|Рада имплементировала нормы международного права, позволяющие привлекать к ответственности военных преступников
|Цены на бензин 20 мая прекратили рост на АЗС
|Поставки бензинов на украинский рынок растут
|Цены на нефть 20 мая падают более чем на 1%
|Рада назначила Любченко первым вице-премьер-министром – министром экономики
Это интересно
|Компания Samsung Display представила на выставке SID Display week 2021 сворачиваемые и складные дисплеи OLED
|Мошенники под видом Илона Маска украли более 2 млн долларов в криптовалюте
|Илон Маск: Завод Tesla в Германии заработает в 2021 году
|Hyundai Nexo установил мировой рекорд дальности хода для машин на водороде
|Спутниковый интернет Илона Маска ускорился более чем в пять раз с начала года
|Toyota придумала, как уберечься от кражи катализаторов
|Porsche запустила программу глубокой персонализации автомобилей