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Рада имплементировала нормы международного права, позволяющие привлекать к ответственности военных преступников
15:52 20.05.2021 |
Верховная Рада имплементировала нормы международного криминального и гуманитарного права в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, что позволит привлекать к ответственности военных преступников.
За соответствующий законопроект № 2689 во втором чтении и целом проголосовали 248 народных депутатов.
Как отмечается в пояснительной записке, имплементация положений международного уголовного и гуманитарного права в украинское законодательство обеспечит уголовно-правовое преследование за международные преступления (геноцид, преступления, связанные с агрессией, преступления против человечности и военные преступления), а также обеспечит выполнение международных обязательств по предотвращению юридической и фактической безнаказанности за совершение таких преступлений. Законопроект предусматривает отсутствие срока давности для данных категорий преступлений.
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