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Кабмин поддержал законопроект об усовершенствовании процедуры разрешения индивидуальных трудовых споров
08:12 20.05.2021 |
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Документом предлагается дополнить законодательство нормами относительно альтернативного досудебного механизма разрешения индивидуальных трудовых споров, который предусматривает возможность привлечения к этому процессу медиаторов.
"Медиация - это современный и эффективный способ разрешения трудовых споров и защиты трудовых прав работников, который широко используется в развитых странах. При этом в документе сохраняются уже существующие варианты решения таких споров: с участием комиссии по трудовым спорам и через суд. Принятие этого законопроекта приближает гармонизацию национального законодательства с законодательством Европейского Союза и дополнительные возможности для эффективного и быстрого восстановления нарушенных прав сторон трудового спора", - отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Дядюра.
Процедура медиации будет осуществляться по взаимному согласию сторон индивидуального трудового спора. Для этого стороны будут заключать с медиатором договор о медиации.
Кроме того, законопроектом предусмотрено: определение на законодательном уровне понятия "индивидуальный трудовой спор", определение сроков обращения в суд в случае, когда привлечение медиатора не способствовало достижению желаемого результата, составление сроков обращения работников и работодателей в суд по вопросам решения трудовых споров, четкое определение максимального периода возмещения заработной платы за вынужденный прогул - не более чем за один год.
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