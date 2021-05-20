Кабмин поддержал законопроект об усовершенствовании процедуры разрешения индивидуальных трудовых споров

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Документом предлагается дополнить законодательство нормами относительно альтернативного досудебного механизма разрешения индивидуальных трудовых споров, который предусматривает возможность привлечения к этому процессу медиаторов.

"Медиация - это современный и эффективный способ разрешения трудовых споров и защиты трудовых прав работников, который широко используется в развитых странах. При этом в документе сохраняются уже существующие варианты решения таких споров: с участием комиссии по трудовым спорам и через суд. Принятие этого законопроекта приближает гармонизацию национального законодательства с законодательством Европейского Союза и дополнительные возможности для эффективного и быстрого восстановления нарушенных прав сторон трудового спора", - отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Дядюра.

Процедура медиации будет осуществляться по взаимному согласию сторон индивидуального трудового спора. Для этого стороны будут заключать с медиатором договор о медиации.

Кроме того, законопроектом предусмотрено: определение на законодательном уровне понятия "индивидуальный трудовой спор", определение сроков обращения в суд в случае, когда привлечение медиатора не способствовало достижению желаемого результата, составление сроков обращения работников и работодателей в суд по вопросам решения трудовых споров, четкое определение максимального периода возмещения заработной платы за вынужденный прогул - не более чем за один год.