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Профильный комитет Рады поддержал «налоговый» законопроект по «Дия.City»
10:57 14.05.2021 |
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине" и рекомендовал парламенту включить документ в повестку дня пятой сессии парламента ІX созыва и принять его за основу, отмечается в сообщении пресс-службы проекта "Дия.City".
При этом, по словам главы комитета Даниила Гетманцева, в ходе подготовки ко второму чтению проект закона будет доработан.
Законопроект №5376 вводит ряд мер по стимулированию развития IТ-индустрии, в частности, специальный режим налогообложения резидентов "Дия.City" - IТ-компаний, доходов их работников и привлеченных гиг-специалистов.
По мнению авторов законопроекта, он закладывает предпосылки для увеличения инвестиционной привлекательности Украины и усиления конкурентоспособности страны на мировом рынке IТ-услуг.
Согласно законопроекту, резиденты "Дия.City" смогут по своему усмотрению выбирать между уплатой налога на выведенный капитал (ННВК) в размере 9% или налога на прибыль (18%). Для плательщиков ННВК с 2024 года будут установлены ограничения по работе с ФЛП 3-й группы. Так, с 2024 года расходы на плательщиков единого налога не должны будут превышать 50%, а с 2025-го - 20%.
Законопроект также предусматривает установление 0% налога на доход от реализации физлицом доли в компании-резиденте "Дия.City", при условии владения указанной долей более одного года.
Аналогичный налог будет действовать на доход физлиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом при условии их выплаты не чаще одного раза в два года.
Проект закона также вводит налоговую скидку для физлиц в случае приобретения доли в компании-стартапе, которая является резидентом "Дия.City". Ее размер будет зависеть от суммы сделки.
Специальный режим налогообложения отдельных доходов работников и гиг-специалистов резидентов "Дия.City" предусматривает, что ставка НДФЛ составит 5%, ЕСВ - 22% от минимальной зарплаты, военный сбор - 1,5% (от зарплаты работника или вознаграждения гиг-работника).
"Дия.City"- это специальный правовой и налоговый режим для IT-индустрии, который вводит комплекс стимулов для развития Украины как высокотехнологичного цифрового государства.
Как сообщалось, базовый законопроект о "Дия.City" №4303 был принят парламентом в первом чтении 15 апреля 2021 года.
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