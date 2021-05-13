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Зеленский подписал законы о льготном растаможивании автомобилей с европейскими номерами
23:18 12.05.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины (№ 1402-IX и № 1403-IX) относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах, сообщает пресс-служба президента в среду.
"Эти законы, принятые Верховной Радой 15 апреля 2021 года, временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что согласно документам, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.
"Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать одной тысячи евро", - сообщают в Офисе президента.
Там подчеркивают, что такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.
"По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца", - уточняют в ОП.
Отмечается, что на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.
"Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые из временно оккупированной территории Украины", - подчеркивают в ОП.
Там добавляют, что законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.
Как сообщалось, 15 апреля Верховная Рада на полгода продлила льготное растаможивание автомобилей с иностранной регистрацией, приняв в целом законопроекты 4643-д и 4644-д.
"За" указанные законопроекты во втором чтении проголосовали 235 и 237 народных депутатов соответственно при необходимых 226 голосах.
Среди прочего, законы конкретизируют требования к транспортным средствам, которые будут подлежать льготному таможенному оформлению или могут быть вывезены из Украины на льготных условиях. Это должны быть автомобили личного пользования, которые были в использовании, и с года выпуска которых прошло больше пяти лет. Также они должны классифицироваться по товарным позициям 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонн).
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