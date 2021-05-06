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Посол ЕС надеется, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по законопроекту о ВСП
Мнение Венецианской комиссии в отношении законопроекта о Высшем совете правосудия проложит путь к установлению процедуры отбора в Высшую квалификационную комиссию судей, а также даст направление текущим обсуждениям о реформировании Высшего совета судей и нового закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины, сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
"Мы надеемся, что это очень важное мнение проложит путь к установлению процедуры отбора в Высшую квалификационную комиссию судей (законопроект 3711-д), а также даст направление текущим обсуждениям о реформировании Высшего совета судей и нового закона о НАБУ", - написал Маасикас в Twitter в четверг.
Посол указал, что особенно важно мнение о (временном) участии международных экспертов в отборочных органах. "Венецианская комиссия ... считает необходимым, чтобы после повторного голосования голос группы, имеющей не менее двух голосов международных экспертов, имел преимущественную силу. Это важно не только для установления доверия к украинской судебной власти, но это также приемлемо с точки зрения национального суверенитета ... нынешние члены ВСП ... будут только отстранены, а решение об увольнении останется за назначающим органом", - процитировал посол текст вывода Венецианской комиссии.
Он также привел фрагмент вывода о том, что все решения Совета по этике, касающиеся как кандидатов, так и действующих членов ВСП, могут быть обжалованы в Верховном суде. Таким образом, окончательное решение во всех случаях остается за национальным органом, добавил дипломат.
"Следование этому совету придаст уверенности и международным партнерам, таким как ЕС, и другим, которых также попросят предложить экспертов", - подытожил Маасикас.
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