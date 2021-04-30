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Рада планирует усовершенствовать механизмы обжалования публичных закупок
22:59 29.04.2021 |
Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и другие законы по совершенствованию системы обжалования публичных закупок (реестр. № 5309).
Как передает корреспондент Укринформа, это решение поддержал 241 народный избранник.
Цель законопроекта - завершение реформы органа обжалования в сфере публичных закупок. Ведь сейчас этот вопрос регулируется двумя законодательными актами - Законом Украины "О публичных закупках" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий Антимонопольного комитета Украины в сфере публичных закупок". А некоторые положения этих документов не согласованы между собой.
Новый законопроект, в частности, приводит статью 18 Закона "О публичных закупках" в соответствии с положениями закона о полномочиях АМКУ в этой сфере. Речь идет о введении институтов уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок и комиссий по рассмотрению таких жалоб.
Также в данной статье вносятся изменения, призванные усовершенствовать процесс подачи и рассмотрения жалоб. В частности, предполагается подача жалобы в форме электронного документа путем заполнения унифицированных форм. Что поможет упростить обработку жалоб и формирование аналитики о деятельности системы обжалования. Кроме того, законопроект предусматривает, что в случае обжалования тендерной документации субъект обжалования обязан предоставлять доказательства наличия нарушенных прав и охраняемых законом. Это позволит обеспечить равенство прав и обязанностей сторон в процессе обжалования. И главное - сделает невозможным злоупотребления правом на обжалование результатов публичных закупок.
Парламентарии рассчитывают повысить прозрачность процесса обжалования в том числе и благодаря публичности запросов органа обжалования и ответов на них. Вместе с тем, в случае нарушения субъектом обжалования предусмотренных сроков и порядка предоставления информации, орган обжалования имеет право не учитывать такие сведения при рассмотрении жалоб.
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