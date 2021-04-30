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Налогообложение иностранной авиатехники снова переносят - решение Рады
22:54 29.04.2021 |
Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в раздел II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс и Закон "О развитии самолетостроительной промышленности" относительно поддержки самолетостроительной отрасли" .
Как передает корреспондент Укринформа, на внеочередном пленарном заседании такое решение поддержали 240 депутатов.
Законопроектом предусматривается, переходный период продлить до 1 января 2025 года. Причина - невозможность обеспечить реализацию принятого в конце 2016 года требования о переходе отечественных авиакомпаний на использование самолетов, произведенных в Украине, уже к началу 2021 года.
Ведь, как констатируют авторы законопроекта, "с 2017 года ситуация с обеспечением украинских авиакомпаний самолетами отечественного производства не изменилась. В связи с чем для недопущения крайне негативных последствий для авиакомпаний и возникла необходимость отсрочить до 1 января 2025 года вступление в силу изменений в положения части первой статьи 105 Таможенного кодекса Украины".
Как сообщалось, 20 декабря 2016 года Верховная Рада приняла Закон Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и Закон Украины "О развитии самолетостроительной промышленности" относительно поддержки самолетостроительной отрасли".
Документом, в частности, внесены изменения в часть первую статьи 105 Таможенного кодекса, в соответствии с которыми с 1 января 2018 года, ввозя на таможенную территорию Украины самолеты массой пустого оборудованного аппарата свыше 10 т., но не более 30 т. и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест, украинские авиакомпании не могут воспользоваться таможенным режимом временного ввоза с условным полным освобождением от обложения таможенными платежами. То есть, украинские авиакомпании, в отличие от иностранных, которых эти ограничения не касаются, с 1 января 2018-го при ввозе в Украину самолетов по договорам оперативного лизинга, должны были уплачивать таможенные платежи и НДС - 20% от стоимости воздушного судна. Таким способом рассчитывали стимулировать закупку и лизинг нашими авиаперевозчиками отечественной авиатехники.
Впрочем, учитывая финансовое положение украинских авиакомпаний и ограниченные возможности отечественного авиапрома, поставленные законом задачи не были выполнены. Поэтому срок введения налогообложения иностранной авиатехники перенесли сначала до 1 января 2021 года, а теперь планируют - до января 2025 года.
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