Налогообложение иностранной авиатехники снова переносят - решение Рады

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в раздел II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс и Закон "О развитии самолетостроительной промышленности" относительно поддержки самолетостроительной отрасли" .

Как передает корреспондент Укринформа, на внеочередном пленарном заседании такое решение поддержали 240 депутатов.

Законопроектом предусматривается, переходный период продлить до 1 января 2025 года. Причина - невозможность обеспечить реализацию принятого в конце 2016 года требования о переходе отечественных авиакомпаний на использование самолетов, произведенных в Украине, уже к началу 2021 года.

Ведь, как констатируют авторы законопроекта, "с 2017 года ситуация с обеспечением украинских авиакомпаний самолетами отечественного производства не изменилась. В связи с чем для недопущения крайне негативных последствий для авиакомпаний и возникла необходимость отсрочить до 1 января 2025 года вступление в силу изменений в положения части первой статьи 105 Таможенного кодекса Украины".

Как сообщалось, 20 декабря 2016 года Верховная Рада приняла Закон Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и Закон Украины "О развитии самолетостроительной промышленности" относительно поддержки самолетостроительной отрасли".

Документом, в частности, внесены изменения в часть первую статьи 105 Таможенного кодекса, в соответствии с которыми с 1 января 2018 года, ввозя на таможенную территорию Украины самолеты массой пустого оборудованного аппарата свыше 10 т., но не более 30 т. и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест, украинские авиакомпании не могут воспользоваться таможенным режимом временного ввоза с условным полным освобождением от обложения таможенными платежами. То есть, украинские авиакомпании, в отличие от иностранных, которых эти ограничения не касаются, с 1 января 2018-го при ввозе в Украину самолетов по договорам оперативного лизинга, должны были уплачивать таможенные платежи и НДС - 20% от стоимости воздушного судна. Таким способом рассчитывали стимулировать закупку и лизинг нашими авиаперевозчиками отечественной авиатехники.

Впрочем, учитывая финансовое положение украинских авиакомпаний и ограниченные возможности отечественного авиапрома, поставленные законом задачи не были выполнены. Поэтому срок введения налогообложения иностранной авиатехники перенесли сначала до 1 января 2021 года, а теперь планируют - до января 2025 года.