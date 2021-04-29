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Рада отправила на доработку законопроект об отчислениях на накопительную пенсию
16:45 29.04.2021 |
Верховная Рада вернула на доработку в профильный парламентский комитет проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".
Как передает БизнесЦензор, соответствующее предложение самого Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержали 311 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается ввести обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими пенсионного возраста с привлечением работодателей к уплате пенсионных взносов на паритетных началах.
В частности, предполагается, что работодатели будут платить в накопительный пенсионный фонд 2% от размера заработной платы работников, а участники системы (работающие лица) будут платить взносы в размере 1% от заработной платы (дохода).
По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. В то же время работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы такого работника.
Законопроектом также предлагается установить, что в случае смерти лица право собственности на пенсионные сбережения переходят к его наследникам.
Также законопроект предусматривает участие в накопительной системе частных авторизированных пенсионных фондов и компаний по управлению активами.
Участник системы должен будет выбрать пенсионный портфель (консервативный, сбалансированный или динамический) авторизованной компании по управлению активами Пенсионного казначейства или авторизованный негосударственный пенсионный фонд.
При этом взносы участников системы, которые не определились со своим выбором, подлежат автоматическому распределению между пенсионными портфелями, управление активами которых осуществляется авторизованными компаниями по управлению активами.
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