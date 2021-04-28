Рада одобрила запрет рекламы электронных сигарет

Верховная Рада приняла за основу "О внесении изменений в статью 22 закона "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4212 в первом чтении с учетом предложений комитета проголосовали 284 народных депутатов.

Законопроектом предложено распространить предусмотренный законом "О рекламе" запрет на рекламу табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, на электронные сигареты и жидкости, используемые в электронных сигаретах, а также знаки для товаров, которыми выпускаются электронные сигареты и указанные жидкости.

При этом при голосовании за законопреокт были учтены предложения парламентского комитета, которым предложено распространить запрет также и на "содержащие табак изделия для электрического нагрева (ТВЭН) с помощью подогревателя с электронным управлением" и устройства для потребления таких табачных изделий.

Также комитет поручил предусмотреть в законопроекте ко второму чтению введение административной ответственности за нарушение норм законодательства по регулированию обращения электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, а также содердащих табак изделий для электрического нагрева и соответствующих устройств.