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Рада приняла закон о заочном осуждении
23:23 27.04.2021 |
Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о заочном осуждении.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект № 2164 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс об усовершенствовании отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования во втором чтении поддержали 258 народных депутатов.
Согласно законопроекту заочный порядок осуждения может быть применен только к лицам, находящимся на временно оккупированных территориях Украины или в Российской Федерации - государстве, которое признано страной-агрессором и/или которые объявлены в международный розыск.
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