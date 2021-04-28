В Украине продлили на 5 лет действие повышенной экспортной пошлины на металлолом

Парламентарии продлили еще на 5 лет действие нормы об обложении пошлиной в 58 евро за тонну экспорта отходов и лома черных металлов.

Как сообщает корреспондент Укринформа, за проект изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (рег. № 5175) на внеочередном пленарном заседании ВР проголосовал 291 депутат.

Цель документа - сохранение действенного механизма правового регулирования экспорта металлолома и уменьшение дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения потребностей отечественной обрабатывающей промышленности, формирования условий восстановления объектов инфраструктуры, приведения экономики в соответствие с новейшими экологическими требованиями.

Ведь объемы металлургического производства в Украине в прошлом году сократились на 8,6% по сравнению с 2019-м. Предотвратить еще большее падение помогли внедренные в 2016 году "мягкие" (из-за повышения экспортной пошлины с € 10 до € 58 за тонну) ограничения на вывоз металлолома за границу. "В то время, как кардинальная либерализация экспорта лома в свое время привела к росту его поставок за рубеж с 255,3 до 1212,6 тыс. т, уже в 2019 году, благодаря действию повышенного вывозной пошлины, экспорт лома, по данным Объединения предприятий "Укрметаллургпром", сократился до 42,2 тыс т, в январе-ноябре 2020-го - до 33 тыс.т. Благодаря этому украинские металлурги получили постоянный доступ к сырью. Если в 2015 году физические объемы экспорта заготовленного в Украине металлолома составили 39,1% объемов его внутреннего потребления, то уже в 2017-м эта доля снизилась до 15,1%, а в 2019 году - до 1,4% ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно результатам моделирования авторов законопроекта, сохранение вывозной пошлины на лом черных металлов на уровне 58 евро / т обеспечит: сохранение 21,5 тыс. рабочих мест и создание 3,5 тыс. новых рабочих мест; дальнейшее развитие металлургической и смежных отраслей промышленности, что будет способствовать дополнительному росту национального ВВП на 0,03%; избежание дефицита металлолома на внутреннем рынке; сокращение потребления энергоресурсов и выбросов СО2; привлечение дополнительных инвестиций в металлообрабатывающую отрасль Украины, в частности, технологическое переоснащение основных средств металлургических предприятий, что особенно актуально в условиях развертывания Европейского зеленого курса.