Финансовые новости
- |
- 28.04.21
- |
- 02:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине продлили на 5 лет действие повышенной экспортной пошлины на металлолом
22:48 27.04.2021 |
Парламентарии продлили еще на 5 лет действие нормы об обложении пошлиной в 58 евро за тонну экспорта отходов и лома черных металлов.
Как сообщает корреспондент Укринформа, за проект изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (рег. № 5175) на внеочередном пленарном заседании ВР проголосовал 291 депутат.
Цель документа - сохранение действенного механизма правового регулирования экспорта металлолома и уменьшение дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения потребностей отечественной обрабатывающей промышленности, формирования условий восстановления объектов инфраструктуры, приведения экономики в соответствие с новейшими экологическими требованиями.
Ведь объемы металлургического производства в Украине в прошлом году сократились на 8,6% по сравнению с 2019-м. Предотвратить еще большее падение помогли внедренные в 2016 году "мягкие" (из-за повышения экспортной пошлины с € 10 до € 58 за тонну) ограничения на вывоз металлолома за границу. "В то время, как кардинальная либерализация экспорта лома в свое время привела к росту его поставок за рубеж с 255,3 до 1212,6 тыс. т, уже в 2019 году, благодаря действию повышенного вывозной пошлины, экспорт лома, по данным Объединения предприятий "Укрметаллургпром", сократился до 42,2 тыс т, в январе-ноябре 2020-го - до 33 тыс.т. Благодаря этому украинские металлурги получили постоянный доступ к сырью. Если в 2015 году физические объемы экспорта заготовленного в Украине металлолома составили 39,1% объемов его внутреннего потребления, то уже в 2017-м эта доля снизилась до 15,1%, а в 2019 году - до 1,4% ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно результатам моделирования авторов законопроекта, сохранение вывозной пошлины на лом черных металлов на уровне 58 евро / т обеспечит: сохранение 21,5 тыс. рабочих мест и создание 3,5 тыс. новых рабочих мест; дальнейшее развитие металлургической и смежных отраслей промышленности, что будет способствовать дополнительному росту национального ВВП на 0,03%; избежание дефицита металлолома на внутреннем рынке; сокращение потребления энергоресурсов и выбросов СО2; привлечение дополнительных инвестиций в металлообрабатывающую отрасль Украины, в частности, технологическое переоснащение основных средств металлургических предприятий, что особенно актуально в условиях развертывания Европейского зеленого курса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Очередная ссора или кастинг на соперника Зеленскому: Почему в «Голосе» снова воюют
|На Алексея Гончаренко в ПАСЕ наложили санкции по жалобе РФ
|Песков: повестка возможной встречи Путина и Зеленского не должна затрагивать вопросы урегулирования на Донбассе
|Вова 35% Какие сейчас у Зеленского шансы пойти на второй срок
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада одобрила запрет рекламы электронных сигарет
|Рада намерена внедрить информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования
|Рада приняла закон о заочном осуждении
|Коболев рассказал, как проходят переговоры с Коломойским о разделении Укрнафты
|Глава «Нафтогаза» позитивно оценивает рынок заимствований для компании
|«Нафтогаз» еще не решил, будет ли закупать газ летом для его закачки в ПХГ - Коболев
Это интересно
|Ferrari показала новый лимитированный суперкар
|Виртуальные гонки стали олимпийским видом спорта
|Корабль SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС
|Компания Sony улучшила носимый кондиционер Reon Pocket
|ЕС предложил строгие правила регулирования искусственного интеллекта
|В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях
|Объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»