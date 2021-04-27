Рада приняла в 1-м чтении законопроект о финансовых услугах и финкомпаниях

Верховная Рада Украины во вторник приняла за основу проект законов Украины о финансовых услугах и финансовых компаниях (№5065), призванный создать новую модель регулирования деятельности по предоставлению финуслуг.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект в первом чтении проголосовало 247 депутатов при необходимых 226 голосах.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал депутатам 11 марта принять за основу данный законопроект.

Законопроектом предлагается расширить терминологию, используемую в законодательстве по регулированию рынков финансовых услуг, закрепить принципы предоставления финуслуг и защиты прав клиентов (потребителей) в целях обеспечения функционирования прозрачной и конкурентной рыночной среды.

Предлагается также расширить положения об обязанностях поставщика финансовой услуги предоставлять полную и комплексную информацию и установить требования не только к рекламе финуслуг, но и к любой другой форме распространения информации о финансовых услугах с целью максимизации защиты клиентов от ложной или манипулятивной информации.

Законопроектом вводится понятие "тайна финансовой услуги" как упрощенного аналога банковской тайны, устанавливается режим ее защиты и раскрытия финансовыми учреждениями и регуляторами.

Согласно тексту документа, предлагается закрепить положения относительно аутсорсинга с определением порядка взаимодействия между ними, распределения ответственности и роли регулятора, ввести возможности существования саморегулируемых организаций участников рынка, установить задачи, принципы и методы госрегулирования деятельности по предоставлению финуслуг.

Как сообщалось, проект закона о финансовых услугах и финансовых компаниях №5065 зарегистрирован в Верховной Раде 15 февраля. Инициаторами документа выступили глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и восемь депутатов фракции "Слуга народа", а также Андрей Иванчук (депутатская группа "Довира") и Игорь Абрамович (фракция "ОПЗЖ").

Национальный банк Украины (НБУ), под регулирование которого в рамках проекта "сплит" с 1 июля 2020 года перешли небанковские финучреждения, отмечал, что этот документ станет первым из ряда проектов законов, которые будут подготовлены и поданы в Верховную Раду относительно совершенствования законодательства, регулирующего работу рынков небанковских финансовых услуг.

Кроме того, подчеркивалось, что проект закона является рамочным и закладывает основы для принятия и внедрения норм законопроектов, описывающих регулирование на уровне отдельных секторов небанковского финрынка: о страховании, о кредитных союзах, о платежных услугах.

"Разрабатываемый законопроект должен заменить действующий сегодня закон "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", который был принят еще в 2001 году, является устаревшим и не учитывает современных реалий функционирования этих рынков, а также допускает наличие пробелов в законодательстве", отмечали ранее в НБУ