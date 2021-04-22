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Минфин предлагает освободить от уплаты НДС только первичную продажу доступного жилья с госфинансированием
15:57 22.04.2021 |
Министерство финансов предлагает освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) только операции по первичной продаже доступного жилья и жилья, которое строится с привлечением государственных средств, свидетельствует проект закона с поправками в Налоговый кодекс.
Согласно проекту закона, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", освобождение от налогообложения при первичной продаже касается проектов с госфинансированием - как готового нового (реконструированного, капитально отремонтированного) жилья, так и строительства (реконструкции, капремонта) жилья за счет заказчика.
При этом действующая норма освобождает от налогообложения как первичную продажу доступного жилья и жилья с госфинансированием, так и продажу объектов жилого фонда, кроме первичной продажи, а также первую продажу дачных и садовых домов и других объектов собственности.
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