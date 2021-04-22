Зеленский подписал законы о реструктуризации валютных кредитов

Президент Владимир Зеленский подписал ряд законов по защите украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте» № 1381-IX. Документ призван защитить заемщиков, которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, но не смогли своевременно осуществлять платежи по ним, в том числе и из-за вооруженной агрессии против Украины.

Закон предусматривает, что ранее уплаченная неустойка засчитывается в погашение тела и процентов по кредиту; проценты, начисленные до дня реструктуризации, пересчитываются по ставкам депозитов в соответствующей валюте.

После реструктуризации кредит должен быть погашен в течение 10 лет, проценты по такому реструктурированному кредиту уплачиваются по рыночной ставке в национальной валюте - украинский индекс депозитных ставок в гривне по 12-месячным депозитам плюс 1%. Кредит можно погасить досрочно в любой момент.

Сообщается также, что Президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц» № 1382-IX. Он упрощает процедуры банкротства для валютных заемщиков.

Глава государства также подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц» № 1383-IX. Документ устраняет налоговую нагрузку на граждан, которая возникала бы в связи с проведением реструктуризации валютных кредитов, сообщили в ОП.



