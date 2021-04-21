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Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период
09:34 21.04.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" № 1357-их, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 по инициативе главы государства.
"Этот документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации. Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысится их боеспособность во время военной агрессии, стремительно возрастет, а также быстро увеличиться боевой потенциал сил обороны и позволит своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности", - говорится в сообщении на сайте президента в среду.
В Офисе президента отметили, что закон вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
"Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и / или зачисленных в военный оперативный резерв. Решение о проведении такого призыва будет принимать верховный главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ. В решении будут определяться категории резервистов, которые необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и тому подобное", - подчеркнули в сообщении.
Подписанный президентом закон Украины реформирует систему военного учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах.
"В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочения вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Обериг" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов)", - подытожили в Офисе президента.
Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада приняла закон о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки на базе военкоматов (законопроект №3553), который позволит в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.
Как ранее пояснял руководитель комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, закон касается введения нового вида службы, предусматривающего контракты с резервистами оперативного резерва (в особый период - ИФ), позволяет оперативно в течение суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже имеющийся резерв. В резерв войдет небольшая группа граждан, которые уже отслужили, имеют боевой опыт.
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