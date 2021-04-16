Украинский «налог на Google» станет одним из самых высоких в мире

Нина Бец, руководитель практики налогового права ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 4184 о налогообложении НДС операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам. Речь идет о компаниях, которые не имеют постоянных представительств на территории Украины и предоставляют собственные электронные услуги через сеть Интернет.

За что платить?

Сколько и за что именно придется платить Google, Netflix, Amazon, Youtube, Facebook и другим игрокам за предоставление услуг резидентам Украины?

Под налогообложение могут подпадать услуги по:

* поставке изображений либо текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов;

* поставке аудиовизуальных произведений, видео на заказ, игр, азартных игр, включая участие в таких играх;

* предоставлению доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным и прочим подобным ресурсам;

* предоставлению в пользование облачных технологий для размещения данных;

* поставке (передаче прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционному обслуживанию программного обеспечения и электронного оборудования;

* предоставлению рекламных услуг в Интернете, мобильных приложениях и на прочих электронных ресурсах.

Это фактически означает, что все платные мобильные приложения, развлечения, учебные материалы, книги, программное обеспечение, реклама подорожают на стоимость НДС, а именно на 20 %.

НДС для нерезидентов

Планируется, что для регистрации нерезидентов плательщиками НДС будет создан специальный веб-портал, который будет предусматривать упрощенную процедуру регистрации и подачи деклараций. Расчеты по своим налоговым обязательствам такие компании смогут производить в иностранной валюте. Компания-нерезидент обязана зарегистрироваться плательщиком НДС, если ее объемы продаж электронных услуг в Украине превышают 1 млн грн на протяжении года. В случае нарушения данного правила будет взиматься штраф в размере 100 % стоимости предоставленных услуг. Налоговые уведомления-решения о наложении штрафа и обязательство зарегистрироваться плательщиком НДС будут отправляться нашими контролирующими органами компетентному органу иностранного государства, где зарегистрирован нерезидент, для применения соответствующих санкций.

Украинские налоговые органы также будут иметь право осуществлять проверку таких нерезидентов-плательщиков НДС. Данная проверка будет проводиться в упрощенном порядке путем отправки запроса на получение дополнительной налоговой информации по средствам электронной связи в электронном сервисе "НДС для нерезидентов" с одновременным уведомлением на электронный адрес, указанный нерезидентом при регистрации плательщиком налога. Ответ на такой электронный запрос должен быть предоставлен лицом-нерезидентом на протяжении 30 дней.

Налоговые органы смогут отслеживать была ли услуга предоставлена резиденту Украины посредством анализа сведений о его местонахождении, в частности по:

* коду страны на SIM-карте, использованной получателем электронной услуги;

* местонахождению провайдера телекоммуникаций, услугами которого пользовался получатель в процессе получения электронной услуги;

* местонахождению устройства, использовавшегося получателем электронной услуги, которое определяется по его IP-адресу;

* местонахождению банка или иного финансового учреждения, в котором открыт счет, через который осуществляется оплата электронной услуги;

* сведениям о месте проживания, предоставленным получателем электронной услуги.

Международная практика

Так называемый "налог на Google" уже действует более чем в 60 странах по всему миру. Во Франции "налог на Google" имеет название GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) и взыскивается с компаний по ставке 3% от дохода, в Великобритании этот налог взимается по ставке 2% от дохода. В США это "digital tax", размер которого, в зависимости от штата, варьируется от 1 до 7%. В Канаде, в зависимости от провинции, размер налога разнится от 6 до 9%. В Польше введение такого налога по ставке 5% еще обсуждается, доход от него будет предусматривать целевое использование на улучшение системы здравоохранения, поддержку культуры и национального наследия. В России такой налог взыскивается также в форме НДС, его ставка составляет 18% от стоимости соответствующей услуги.

В разных странах мира отличаются не только ставки "налога на Google", но и процедуры его администрирования. Так, в Узбекистане, Тайване, Сербии, Нигерии, Парагвае, Новой Зеландии, Японии, Индии, Индонезии, Беларуси, Албании компания-нерезидент обязана назначить своего налогового агента для администрирования налоговых обязательств. В ЕС разработан специальный веб-портал MOSS (Mini One-Stop Shop). Пользователю MOSS не нужно регистрироваться плательщиком отдельно в каждой стране ЕС, он может централизованно подавать налоговые декларации и платить НДС. Также есть и такие страны как Украина, которые пользуются собственными онлайн-системами. Например, Южная Корея предлагает плательщикам-нерезидентам зарегистрироваться на Hometax - автоматизированной платформе для налогового администрирования.

Перспективы

Намерение увеличить поступления в государственный бюджет за счет крупных транснациональных корпораций, очевидно, будет происходить преимущественно за счет обычных пользователей услуг таких корпораций. Радует то, что хотя бы обычное пользование социальными сетями или поисковыми сервисами закон не затронет никаким образом. Пока что.