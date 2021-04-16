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Е-паспорта приравняли к обычным: Зеленский подписал закон
08:38 16.04.2021 |
Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1368-ІХ, которым электронные паспорта граждан Украины в "Дие" приравниваются к их физическим аналогам.
Об этом сообщает Офис президента.
Подписанный закон закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.
"Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины; во время медицинского обслуживания или банковских операций; для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов", - пояснили у президента.
Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества - защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.
Закон вступает в силу 23 августа 2021.
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