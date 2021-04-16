В Украине значительно упростили растаможку «евроблях». Что нужно знать

Верховная рада окончательно приняла новый закон о растаможивании "евроблях". Речь идет о законопроекте №4643-д.

За документ проголосовали 235 нардепов.

Какие авто подпадают под упрощенную растаможку

Речь идет об автомобилях, которые ввезены физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Ко второму чтению закона установили ограничения на упрощенное растаможивание транспортных средств, с года выпуска которых прошло более 5 лет.

Нельзя растаможить по этой процедуре машины, соответствующие кодам УКТ ВЭД 8702 (ТС, предназначенные для перевозки 10 человек и более) и 8711 (мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды), на которые ранее распространялись положения этого документа.

Растаможить можно только автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Авто должно соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро2" и не происходить из страны-агрессора.

Формула растаможки

Документ предлагает в течение 180 дней с момента вступления в силу растамаживать автомобили по следующей формуле:

Ставка = ставка базовая + Vе + Fе

В этой формуле ставка базовая - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, которая определяется исходя из количества лет, прошедших с года изготовления авто, до года определения ставки налога.

Vе - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. сантиметрах на коэффициент, который составляет:

* 0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно);

* 0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);

* 0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 3001 куб. сантиметров до 4000 куб. сантиметров (включительно);

* 0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 4001 куб. сантиметров до 5000 куб. сантиметров (включительно);

* 0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя более 5000 куб. сантиметров.

Кроме того, в этой формуле Fе - ставка налога в евро за 1 единицу транспортного средства.

Она составляет для транспортных средств:

* оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом - 0,0 евро;

* оснащенных двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) - 100 евро;

* оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими) - 0,0 евро.

Какие еще изменения внесли в закон ко второму чтению

Участник боевых действий может растаможить евробляху по новой процедуре в течение 270 дней, при условии документального подтверждения его пребывания более 90 дней непосредственно на территории проведения операции Объединенных сил со дня вступления в силу закона.

Этот закон вступает в силу на следующий день после опубликования, а вводится в действие через один месяц со дня вступления в силу.

Народные депутаты предоставили поручение Кабинету министров внести на рассмотрение ВР законопроект о направлении в 2021 году поступлений от налога на добавленную стоимость, акцизного налога, уплаченных в соответствии с этим законом, на вакцинацию от COVID-19.

Напомним, ранее комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной раде принять соответствующие законопроекты №№4643д-4644д во втором чтении.