Финансовые новости
- |
- 16.04.21
- |
- 11:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Дия Сити принята Верховной Радой в первом чтении: что нужно знать
08:25 16.04.2021 |
Парламент принял законопроект № 4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", известный также как закон о Дия City. Решение поддержали 227 народных избранников, передает УНН.
Дия City - это особый налоговый и правовой режим, направленный на ускорение развития IT-отрасли. Он предусматривает значительное снижение налоговой нагрузки на компании-резиденты, вводит современные формы взаимоотношений между рабочими и работодателями (гиг-контракты), вводит отдельные элементы английского права и предоставляет гарантии защиты инвестиций. По прогнозам авторов законопроекта, реализация инициативы Дия City увеличит долю IT-сектора в ВВП Украины до 10%, доходы IT- отрасли до 16,5 млрд долларов.
По словам заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, одного из авторов законопроекта Егора Чернева: "Дия City создает комфортные условия для развития IT-сферы в Восточной Европе. Сегодня мы как никогда близко к тому, чтобы сделать Украину центром притяжения IT-бизнеса и привлечения инвестиций со всего мира".
Законопроект № 4303 создавался в рамках тесного диалога с представителями IT-отрасли. Авторы получили более 300 поправок и предложений от IT-компаний и ассоциаций. Большинство из них были учтены в доработанном документе, который был поддержан сегодня в первом чтении. Также в законопроект № 4303 были включены отдельные положения альтернативных законопроектив № 4303-1 и № 4303-2.
Депутат ВР Алексей Жмеренецкий, выступая в поддержку законопроекта, отметил, что Дия City предоставляет дополнительные возможности IT-компаниям. Они могут выбрать как им работать - по старым правилам, или воспользоваться преимуществами спецрежима. "Мы хотим, чтобы в Украине открывались филиалы международных компаний, чтобы украинские бизнесы становились "единорогами", чтобы украинские IT-работники были защищены социально", - подчеркнул Жмеренецкий.
Напомним, что сегодня был принят в первом чтении законопроект № 4303, который закладывает основные правовые условия Дия City. На очереди голосования за законопроект № 5376 - налоговую часть Дия City, который зарегистрировали в ВР вчера, 14 апреля. Как отметил в фейсбук-посте министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, "учитывая пожелания IT-индустрии, эти два документа проходят процедуры рассмотрения парламентом максимально синхронизировано".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гривня резко пошла вниз на межбанке 15 апреля из-за новых санкций США против России
|Чиновникам — тюрьма, КС — заблокировать. Как Рада помогает Зеленскому получить деньги МВФ
|США ввели санкции против российского госдолга
|Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада усовершенствовала институт старост
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.04.21
|Бизнес ожидает замедления роста инфляции и ослабление девальвации гривни - опрос НБУ
|Украинский «налог на Google» станет одним из самых высоких в мире
|Золото незначительно дешевеет 16 апреля в отсутствие значимых факторов
|Министр финансов: Реформирование таможни идет по плану
Это интересно
|«Мошенник века» Бернард Мэдофф умер в американской тюрьме
|Sony представила Xperia 5 III — компактный флагман на Snapdragon 888 с продвинутой камерой
|Citroen представил флагманский кроссовер-лифтбек C5 X
|В Китае раскрыли аферу с подменой трупов. Всему виной запрет на похороны
|Количество дипфейков в Сети увеличивается вдвое каждые 6 месяцев
|Представлен компактный флагман Sony Xperia 1 III
|Китайские продавцы объявили об отзыве Radeon RX 580, чтобы выманить видеокарты у их владельцев