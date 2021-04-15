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Рада одобрила законопроект о борьбе с рейдерством
19:40 15.04.2021 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3774 в первом чтении проголосовали 311 народных депутатов.
В пояснительной записке к проекту документа целью его принятия указано "введение ряда антирейдерских мероприятий и установления действенных предохранителей с целью предотвращения противоправного захвата предприятий и незаконного завладения недвижимым имуществом".
В частности, предлагается предоставить Минюсту право запрещать проведение регистрационных действий на период рассмотрения жалобы на регистрационные действия (решения), а также увеличить срок на обжалование регистрационных действий.
Кроме того, государственным регистраторам предлагается предоставить доступ к Государственному реестру обременений движимого имущества.
Также предлагается ввести проведение отдельных регистрационных действий в отношении физических лиц - предпринимателей и юридических лиц в автоматическом режиме (без вмешательства человека). Кроме того, предложено урегулировать ряд проблемных вопросов в сфере расторжения договоров аренды земли, внесения изменений в устав обществ с ограниченной ответственностью и тому подобное.
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