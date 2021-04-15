Рада одобрила введение льгот для индустриальных парков за счет госбюджета

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в закон "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4416-1 в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов.

Законопроектом предложено определить объекты, которые могут размещаться в составе индустриального парка, а также установить для них ряд льгот за счет госбюджета.

В частности, планируется предусмотреть компенсацию управляющим компаниям и инициаторам создания индустриальных парков 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям.

Кроме того, для участников индустриальных парков предложено компенсировать до 70% процентных платежей по кредитам в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности;

Также предусмотрено ввести компенсацию за счет госбюджета инвестиций участников индустриальных парков в создание производства в течение первых трех лет деятельности в размере до 70%, в зависимости от доли экспорта продукции.

При этом среди объектов, которые смогут размещаться в составе индустриального парка, указаны офисы управляющей компании, финансовые учреждения, объекты маркетинга и рекламы, учреждения образования, бизнес-кампусы, акселераторы, фонды, компании-резиденты, лаборатории по развитию инновационных технологий, производственные здания и сооружения, а также другие объекты.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано содействие привлечению прямых инвестиций в создание новых производств через механизм индустриальных парков.

Вв действующей редакции закона "Об индустриальных парках" среди стимулов предусмотрено только целевое финансирование на безвозвратной основе и предоставление беспроцентных кредитов для обустройства индустриальных парков, а также освобождение участников парков от долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта. Авторы документа считают, что такая поддержка является недостаточной.