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В Раде зарегистрировали законопроект о налоговой системе «Дія.City»
08:32 15.04.2021 |
В Раде зарегистрировали законпроект №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине".
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.
"Сегодня зарегистрировали в парламенте проект Закона №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине".
Именно этот документ станет правовым фундаментом для запуска в пределах Дія City лучшей налоговой системы для развития IT-отрасли", - написал он.
По его словам, для компаний-резидентов Дія City будет действовать следующая налоговая нагрузка:
* налог на доход физических лиц 5%;
* единый социальный взнос будет считаться от минимальной заработной платы;
* законопроект дает компаниям-резидентам Дія Сity возможность выбирать, какой корпоративный налог платить, - налог на прибыль (18%) или налог на выведеній капитал (ННВК) по ставке 9%;
* военный сбор составит 1,5%.
"Это будет прозрачная налоговая система без дополнительной нагрузки или скрытых платежей.
Этим законопроектом Дія City решает одну из главных проблем украинского IT-отрасли на сегодня. Общая система налогообложения не стимулирует развитие компаний. Упрощенная система ФЛП усложняет компаниям возможности масштабирования и привлечения инвестиций. Важно и то, что уменьшение налоговых ставок только увеличит поступления в госбюджет за счет роста IT-сектора. Win-win подход в действии", - добавил он.
Текст законопроекта на сайте Рады пока не опубликовали.
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