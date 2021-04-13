Рада завернула на повторное первое чтение законопроект о коммунальных услугах

Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект, предусматривающий введение понятия гарантированного уровня жилищно-коммунальных услуг.

За принятие законопроекта № 4576 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей" за основу проголосовали 122 народных депутата, за направление его на повторное первое чтение - 256 парламентариев, сообщает корреспондент Укринформа.

«Гарантированный уровень жилищно-коммунальной услуги - услуга по электро-, тепло-, газо-, водоснабжению и распределению газа и электроэнергии, предоставленной потребителю безопасно, непрерывно, своевременно, надлежащего качества, количества, объема, температуры, величины давления, в соответствии с потребностью потребителя», - говорится в документе.

Согласно проекту, исполнитель коммунальной услуги будет обязан обеспечивать предоставление такой услуги на гарантированном уровне. Также на исполнителей услуг предлагается возложить обязанность внедрять интеллектуальные системы учета потребленных услуг.

Авторы законопроекта предлагают исключить из обязанностей потребителя выплату пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно действующему Закону «О жилищно-коммунальных услугах», в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки.

Кроме того, нормы законопроекта предусматривают, что приборы-распределители на отопительных приборах устанавливаются независимо от количественного показателя минимальной оснащенности такими приборами в здании. По действующим нормам Закона «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» минимальная оснащенность приборами-распределителями в доме должна составлять 50% (такие приборы устанавливаются в случае невозможности оснащения квартиры или помещения индивидуальными счетчиками тепловой энергии).

Предлагается также установить, что расходы на периодическую поверку, обслуживание и ремонт индивидуальных счетчиков объема потребленных коммунальных услуг, обслуживание и ремонт внутридомовых сетей будут нести субъекты хозяйствования, которые предоставляют эти услуги.

Согласно законопроекту, расчеты потребителя за услуги распределения природного газа должны осуществляться по фактическому месячносу объему потребленного топлива. Расчетным периодом является календарный месяц.

Как сообщалось, в феврале 2021 года население Украины уплатило за жилищно-коммунальные услуги 91,3% начисленных за этот период сумм.

На конец февраля текущего года задолженность населения составила: по оплате за поставку и распределение природного газа - 34,2 млрд грн; за тепловую энергию и горячую воду - 27,4 млрд грн; за распределение электроэнергии - 8,0 млрд грн. Долг за централизованное водоснабжение и водоотвод составляет 6 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.