Рада планирует ввести штрафы за нарушение самоизоляции - Гетманцев

Верховная Рада может ввести штрафы за нарушение режима самоизоляции, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

"Планируется ввести штрафы за нарушение режима самоизоляции людей, которые контактировали с больными... Это практика зарубежных стран, которую мы просто вводим у нас", - сказал Гетманцев журналистам во вторник в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект № 4540 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающиеся предотвращения распространения COVID-19, народные депутаты планируют рассмотреть на втором внеочередном пленарном заседании во вторник. Согласно повестке дня второго внеочередного заседания, данный законопроект народные депутаты планируют рассмотреть в первом чтении.

В частности, законопроект предлагает, что в случае нарушения порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, влечет за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

