Растаможка по 1000 евро. Комитет рекомендует Раде принять законы о евробляхах

Комитет по налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины 8 апреля обсудил и утвердил ко второму чтению законопроекты № 4643-д и № 4644-д, которые касаются растаможки автомобилей с европейской регистрацией.

Законопроект вынесут на обсуждение в парламент, как только нардепы соберутся на пленарное заседание.

Проекты законов (№ 4643-р, № 4644-д) предлагают льготную ставку растаможки автомобилей, въехавших на территорию Украины до конца 2020 года, на уровне не выше 1000 евро. На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов.

Формула растаможки не зависит от стоимости машины, учитывается его возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро. А для двух третей случаев стоимость растаможки не превышает 1000 евро, сказал ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Под действие законов будут попадать все транспортные средства с европейской регистрацией, произведенные после 1995 года, соответствуют экологическим стандартам не ниже Евро-2. Может быть растаможено одно авто одной категории на одного человека (например, одно легковое, одно грузовое, один прицеп).

Действие закона, в случает его принятия, будет распространяться на автомобили, завезенные в Украину до 1 января 2021 года. Законопроектом предлагается снизить штраф за незаконное пребывание авто в Украине с 170 000 грн до 8 500 грн.