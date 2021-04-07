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Зеленский подписал закон о выплате 8 тысяч ФОПам в «красных» зонах
23:23 06.04.2021 |
Президент Владимир Зеленский подписал закон о господдержке малому бизнесу и людям в "красных" зонах.
Об этом сообщает Офис президента.
"Этот документ был инициирован главой государства для поддержки малого бизнеса и людей, вовлеченных в него, в условиях усиления карантина.
Согласно закону, физические лица - предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах, получат из государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8000 гривен.
Кроме гарантированного государством помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение", - говорится в сообщении.
Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или единый портал государственных услуг "Дія".
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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