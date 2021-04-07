Зеленский подписал закон о выплате 8 тысяч ФОПам в «красных» зонах

Президент Владимир Зеленский подписал закон о господдержке малому бизнесу и людям в "красных" зонах.

Об этом сообщает Офис президента.

"Этот документ был инициирован главой государства для поддержки малого бизнеса и людей, вовлеченных в него, в условиях усиления карантина.

Согласно закону, физические лица - предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах, получат из государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8000 гривен.

Кроме гарантированного государством помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение", - говорится в сообщении.

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или единый портал государственных услуг "Дія".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.